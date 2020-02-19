الانتهاء من زراعة الحقول الإكثارية بالقمح في خان شيخون بإدلب

انتهت في منطقة خان شيخون بمحافظة إدلب عمليات زراعة محصول القمح في الحقول الإكثارية المتعاقد مع أصحابها لإنتاج البذار للموسم المقبل.



وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في إدلب المهندس عبد العزيز بكداش أنه تمت زراعة نحو ألفى دونم بالقمح في الحقول الإكثارية المتعاقد معها مبينا أن الفرع يخطط لإنتاج نحو ألف طن من بذار القمح من هذه الحقول لتوزيعها على الفلاحين خلال الموسم الزراعي المقبل.



ولفت إلى أنه تم بيع أصحاب الحقول الإكثارية 50 طنا من بذار القمح المعقم والمغربل وبمواصفات جيدة لضمان انتاج وفير من المحصول مشيرا الى أن الفرع شكل عدة لجان للكشف عن الحقول الإكثارية ومراقبة عمليات الانبات والمكافحة للأمراض التي قد تصيب المحصول.



يذكر أن فرع إكثار البذار في إدلب باع خلال الموسم الحالي 22 طنا من بذار القمح لفلاحي المحافظة.