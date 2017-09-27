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الانتربول يعلن قبول عضوية دولة فلسطين

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” اليوم قبولها عضوية فلسطين في المنظمة خلال اجتماع عقدته الجمعية العامة في بكين.الانتربول يعلن قبول عضوية دولة فلسطين

وذكرت رويترز أن 75 دولة من أعضاء الجمعية صوتت على انضمام فلسطين رغم محاولات “إسرائيل” والولايات المتحدة عرقلة ذلك من خلال ممارسة الضغوط على المنظمة لمنع قبولها فلسطين كدولة عضو فيها.

وجاء في تغريدة للانتربول على تويتر: “أصبحت دولة فلسطين وجزر سولومون من الدول الأعضاء في الإنتربول”.

وكانت الإنتربول وافقت الاثنين الماضي على طلب فلسطين للانضمام إليها وأدرجته على جدول أعمالها للتصويت عليه أمام الجمعية العامة للمنظمة اليوم.

إلى ذلك قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني: إن “التصويت الساحق لدعم عضوية فلسطين هو انعكاس للثقة في قدراتها على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة”.

وأشار المالكي إلى أن هذا الانتصار “تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء الإنتربول الذين دافعوا اليوم عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية ورفضوا محاولات التلاعب والتسلط السياسي”.

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