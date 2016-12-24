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2016-12-24 08:16
الامم المتحدة: 5 آلاف لاجئ غرقوا في المتوسط في 2016

أعلنت الأمم المتحدة أمس، غرق نحو مئة لاجئ في حادثتي غرق قاربين مطاطيين في البحر الأبيض المتوسط بين إيطاليا وليبيا، مؤكدة تجاوز عدد الضحايا الغرقى في البحر المتوسط خلال العام الحالي الخمسة آلاف.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وليام سبيندلر، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن العام 2016 «أصبح أكثر الأعوام فتكاً باللاجئين الذين يحاولون عبور المتوسط إلى أوروبا».
وأوضح سبيندلر أنه تم إنقاذ 63 من أحد القاربين اللذين غرقا بالقرب من سواحل إيطاليا أمس، ويعتقد أنه كان على متنه ما بين 120 و140 لاجئا، في حين تم إنقاذ 80 شخصا من القارب الثاني الذي يعتقد أنه كان على متنه 120 شخصاً، ما يعني غرق حوالي 100 شخص.
وأضاف سبيندلر أن العام الحالي شهد غرق ما معدله 14 لاجئ في البحر المتوسط يومياً، وهو أعلى معدل يومي لموت اللاجئين في المتوسط.
ووفقا للأمم المتحدةّ، وصل 358 ألف لاجئ إلى أوروبا عبر المتوسط خلال 2017، وكان ذلك العدد العام الماضي حوالي مليون، كما غرق في البحر المتوسط ثلاثة آلاف و771 لاجئا خلال العام الماضي.


 («الأناضول»)

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