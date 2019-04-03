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الاقتصاد توافق على 36 معرض متخصصاً للعام الحالي

وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على إقامة 36 معرضاً تخصصياً تنظمها شركات من القطاع الخاص إضافة لاتحاد المصدرين خلال العام الجاري، منها ثلاثين معرضا تخصصياً على أرض مدينة المعارض وستة معارض في محافظات أخرى، ويبدأ المعرض الأول في 15 والثاني في 28 من هذا الشهر.


ويتضمن الشهر الجاري أربعة معارض تخصصية منها في مجال الألبسة والأحذية والجلديات ومستلزمات الانتاح ومعرض للمنتجات الهندية وآخر للمنتجات البنغالية ويستمر كل منهما أربعة أيام.


فيما يتضمن الشهر الرابع تسعة معارض في مجال الصناعات الغذائية التصديرية وفي الصناعات الطبية والدوائية والبنى التحتية والصناعي الدولي سينيكس والاستثمار العقاري والتطوير العمراني وتقنيات الهاتف الجوال موبكس والتوظيف وفرص العمل.


ويقام ستة معارض خلال الشهر السادس في مجال السيارات واكسسواراتها موتور شو والمعرض الزراعي الدولي اغريتكس ومعرض التكنولوجيا والاتصالات سيرياتيك ومعرض البنى التحتية والإكساء والديكور وفي التدفئة وتقنيات المياه والآليات ومتمماتها.


وخلال الشهر السابع يقام ستة معارض أيضاً في مجال الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود اكسبو والبناء الدولي انتر كونيكس ومعرضين للسيارات الدولي وتجهيزات المعامل وتصنيع وبيع خطوط الإنتاج بروديكس ومعرض الإعمار الدولي ومعرض الس.


تتوزع بقية المعارض على الشهر الثامن والتاسع والعاشر وتتضمن ثلاث معارض للألبسة والأحذية ومستلزمات الإنتاج والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وتقنيات البناء والخدمات المصرفية والتأمين سيريا سكيب.

 


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