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الاقتصاد تدرس تخفيض الرسوم الجمركية للأعلاف المستوردة

صرح رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين  بأن موضوع تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات الأعلاف سيتم إقراره قريباً، وسيكون له آثار ايجابية في المنتج والمستهلك، إذ تتم دراسة الموضوع حالياً في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.


وحول أسباب انخفاض سعر البيض بأكثر من 58 بالمئة إذ يباع الطبق بنحو 500 ليرة سورية بعد أن كان بسعر 1200 ليرة، بيّن سعد الدين أن انخفاض الطلب الحاد على المادة خلال فترات الحرّ يسهم في زيادة المعروض، ومن ثم تنخفض أسعاره من أجل التصريف، مسبباً خسارات للمنتجين في بعض الأحيان.


وأوضح أن أسعار الفروج لم تشهد أي ارتفاعات هذه الفترة، بل بقيت مستقرة، لافتاً إلى أن الطلب على مادة الفروج ازداد، والإنتاج ازداد أيضاً خلال شهر رمضان وموسم العيد، وأصبح هناك توازن في العرض والطلب على مادة الفروج.
ولفت إلى أن كل القطعان من الدواجن البياضة الكبيرة في العمر خرجت من السوق وتم بيعها، موضحاً أن القطيع البياض له عمر افتراضي، وعندما ينخفض إنتاج هذا القطيع من البيض يتم بيعه.


وحول نوعية البيض وتأثره بالحرّ، أكد سعد الدين أن البيض المعروض في السوق ذو جودة عالية، وصحية، ونسبة المعروض السيئ قليلة، وتعود لسوء التخزين، لأن بعض تجار سوق الهال يعرضون البيض للشمس، لافتاً إلى أن البيض السوري خالٍ من أي جرثومة ومن أي أمراض وأن عناصر الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني يقومون دائماً بدوريات على معامل الأعلاف والمزارع بشكل دوري لمتابعة هذا الموضوع.


وأكد رئيس لجنة مربي الدواجن بأن العراق توقفت مؤقتاً عن استيراد مادة البيض من دول الجوار ومنها سورية وذلك لحماية إنتاجها المحلي، كاشفاً عن إطلاق معرض زراعي في سورية الخميس القادم، وقد تم توجيه الدعوة إلى المستثمرين العراقيين لحضور المعرض وسيقومون بدراسة السوق، ومن الممكن أن يتم إبرام عقود تصدير مع هؤلاء المستثمرين.


ونوّه سعد الدين بأن الحكومة السورية لم تتوان عن دعم الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، آملاً من وزير الزراعة زيادة الدعم لقطاع الدواجن.

 


الوطن