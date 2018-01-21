الاعتراف بفلسطين يأتي من باريس

ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن عدداً من البلديات الفرنسية تستعد للاعتراف الرمزي بدولة فلسطين في خطوة من شأنها تشجيع الحكومة الفرنسية والدول الأوروبية على الخطوة ذاتها.

وأشارت الصحيفة في مقالها، إلى أن بلدية جينفيلييه بمقاطعة أوست دو سين، سوف تعترف رسمياً بدولة فلسطين، وسيوقع قرار الاعتراف رسمياً يوم الاثنين 22 من كانون ثاني الجاري، وأعلنت البلدية أن مروان البرغوثي القائد الفلسطيني المعتقل في السجون (الإسرائيلية)، والذي منح مواطنة شرفية في عشرات المدن الفرنسية هو الشخصية الشرفية لهذا الاعتراف، ووفقاً لصحيفة “لوفيغارو”، فإن بلديات سانت وبوندي وفيتري سوغسين في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين.