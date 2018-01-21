سورية تنفي ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بالعملية العسكرية في عفرين
أردوغان يواصل جرائمه بحق السوريين ويقصف قرى وبلدات بريفي حلب والحسكة
بسبب العاصفة... انهيار 48 برج توتر عالي و 148 عمود خشبي كهربائي في سورية
إعادة فتح معبر نصيب: رغبة أردنية... وممانعة إسرائيلية سعودية أميركية!
لقاء ثلاثي لحسم ملف «سوتشي»: أنقرة تروّج لـ«حصار عفرين»
الوجود الأميركي المُقنّع بـ«قوات سوريا الديموقراطية»: الرقة تحت الاحتلال
لافروف: تحالف واشنطن لا يقاتل تنظيم جبهة النصرة في سورية
نصر الله: الولايات المتحدة أنشأت تنظيم داعش الإرهابي لإيجاد مبرر لعودتها إلى المنطقة
إعادة فتح موانئ اللاذقية وطرطوس وأرواد أمام الملاحة البحرية
لافروف وغوتيريس يجددان التأكيد على الحل السياسي للأزمة في سورية
لافروف : الغرب يغمض عينيه عن استخدام الإرهابيين في سورية أسلحة كيميائية
دمشق تعلن موافقتها على حضور اجتماع «فيينا»
الجيش السوري سيحسم عسكرياً في عفرين كما إدلب.. و تركيا بين ’النصرة’ و الأكراد
الجيش يحاصر أبو الظهور من ثلاث جهات..ويسيطر على بطيحة
موسكو تقرر دعوة أعضاء مجلس الأمن الدائمين للمشاركة في (سوتشي) بصفة مراقبين

الاعتراف بفلسطين يأتي من باريس

 

ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن عدداً من البلديات الفرنسية تستعد للاعتراف الرمزي بدولة فلسطين في خطوة من شأنها تشجيع الحكومة الفرنسية والدول الأوروبية على الخطوة ذاتها.

وأشارت الصحيفة في مقالها، إلى أن بلدية جينفيلييه بمقاطعة أوست دو سين، سوف تعترف رسمياً بدولة فلسطين، وسيوقع قرار الاعتراف رسمياً يوم الاثنين 22 من كانون ثاني الجاري، وأعلنت البلدية أن مروان البرغوثي القائد الفلسطيني المعتقل في السجون (الإسرائيلية)، والذي منح مواطنة شرفية في عشرات المدن الفرنسية هو الشخصية الشرفية لهذا الاعتراف، ووفقاً لصحيفة “لوفيغارو”، فإن بلديات سانت وبوندي وفيتري سوغسين في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين.

المصدر : لوفيغارو

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.