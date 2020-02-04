الاشتباه بوجود إصابة بفيروس كورونا في الجزائر

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، بأنه تم إجلاء مواطن صيني إلى قسم الطوارئ في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة، وذلك للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا الجديد.



ويخضع المشتبه به حالياً للمراقبة الطبية المشددة ويوجد في عزل طبي، لافتاً إلى أن “الرجل ظهرت عليه أولى أعراض الفيروس، المتمثلة في حمى، ما خلق حالة توتر وذعر شديدين لدى قاصدي المستشفى، حيث هرب العديد من المرضى وأقاربهم من الزوار من المكان خوفاً من نقل العدوى”.



أيضاً، تم وضع رجل خمسيني في العزل الطبي في مستشفى “الخضر بوزيدي” في ولاية برج بوعريريج جنوب شرق العاصمة الجزائرية للاشتباه في إصابته بفيروس آخر هو إنفلونزا الخنازير.



من جهة ثانية، أعلنت وسائل إعلام صينية أن عدد حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن النوع الجديد من فيروس كورونا خارج الصين بلغ 148 حالة.



وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت السبت الفائت، عن تشخيص حالة خامسة مصابة بفيروس “كورونا المستجد” لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية.



ووفقاً لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، فإن 95 حالة إصابة تم تسجيلها في آسيا خارج الصين، و23 في أوروبا، و13 في أمريكا الشمالية، و12 في أستراليا.



وتحدثت الصحيفة المذكورة عن تسجيل أول حالة وفاة خارج الصين بفيروس كورونا، وذلك في الفلبين.



ولفتت الصحيفة الصينية إلى أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 17205 شخصاً، فيما وصل عدد الضحايا إلى 361، وتم علاج 475 شخصاً.



وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ الصحية يوم الخميس الفائت، بسبب “فيروس كورونا” الذي انتشر حتى الآن في أكثر من 22 دولة حول العالم، وحصد مئات الأرواح وأصاب الآلاف.