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الاشتباكات تتجدد بين المسلحين في ريف إدلب

تجددت الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في ريف إدلب، على الرغم من إعلانهم عن عقد هدنة فيما بينهم.

ونقلت صحيفة “الوطن” اليوم السبت عن مصادر معارضة أن ما يسمى بتنظيم “فاثبتوا” أكد أن “جبهة النصرة” المدرجة على قائمة “الإرهاب” العالمية استهدفت مواقع “فاثبتوا”، في تصعيد جديد بين الطرفين، على الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بينهما غرب إدلب أمس الجمعة.

وعقدت “النصرة” وتنظيم “حراس الدين” الإرهابيين، التابع لـ”فاثبتوا” يوم أمس الجمعة ثلاث اتفاقيات لإنهاء المعارك العنيفة بين الطرفين، الأول كان في منطقة عرب سعيد وسهر الروج غربي إدلب، والثاني في مناطق الحمامة واليعقوبية والجديدة غربي إدلب أيضاً، والثالث شمل مناطق حارم وأرمناز والشيخ بحر وكوكو شمال إدلب.

وتشتعل الاشبتاكات باستمرار بين المجموعات المسلحة في إدلب، وذلك جراء خلافاتهم على النفوذ والسلطة فيما بينهم.