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الاستيقاظ مبكرا يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي

توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء اللواتي يفضلن الاستيقاظ مبكرا يوميا تقل لديهن احتمالات الإصابة بسرطان الثدي عن غيرهن.


وفحص الباحثو،ن  بيانات أكثر من 400 ألف امرأة شاركن في دراستين في بريطانيا، إحداهما استخلصت البيانات الحيوية، والأخرى ركزت على سرطان الثدي.


وتوصل فحص دراسة البيانات الحيوية، إلى أن من بين كل 100 امرأة يفضلن الاستيقاظ مبكرا قلت حالة من حالات الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بغيرهن، لكن لم تظهر الدراسة وجود علاقة واضحة بين سرطان الثدي ومدة النوم يوميا ولا الأرق.


أما في الدراسة التي ركزت على الإصابة بسرطان الثدي، فقد قلت أيضا احتمالات إصابة المستيقظات مبكرا بالمرض. كما ظهرت في تلك الدراسة علاقة بين زيادة عدد ساعات النوم عن المعدل الموصى به، وهو نحو سبع أو ثماني ساعات ليلا، وزيادة احتمالات الإصابة بالمرض بنسبة بلغت 19 بالمئة لكل ساعة إضافية.


وقالت ريبيكا ريتشموند كبيرة الباحثين في الدراسة وهي باحثة في جامعة بريستول في بريطانيا “النتائج تتسق مع دراسات سابقة سلطت الضوء على علاقة العمل في نوبات ليلية بالإصابة بسرطان الثدي”.


وأضافت “من الفرضيات التي قد تفسر تلك العلاقة هي فرضية “الضوء في الليل”، والتي تتحدث عن تقليص التعرض للضوء ليلا لنسبة الميلاتونين بما يؤثر بدوره على عدة مسارات هرمونية ويزيد احتمالات الإصابة بسرطان الثدي”.
يذكر أن دراسة أمريكية سابقة توصلت إلى أن الحمية الغذائية المنخفضة الدهون يمكن أن يكون لها أثر فعال في علاج سرطان الثدي عند النساء أو الوقاية منه.