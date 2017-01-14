الاستهلاكية: شحن أربعة أطنان من السكر جوا إلى أبناء دير الزور

أعلن المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية المهندس عمار محمد أنه تم اليوم شحن أربعة أطنان من السكر جوا إلى أبناء محافظة دير الزور في إطار جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوفير احتياجات المواطنين من أبناء محافظتي الحسكة ودير الزور من المواد الغذائية الاستهلاكية الضرورية.



وقال محمد إن كميات السكر التي أرسلتها الوزارة إلى محافظة الحسكة بلغت 76 طنا إضافة إلى عشرة أطنان من الرز اعتبارا من تاريخ 16-11-2016 ولغاية 15-12-2016.

سانا