الناتو يواصل أنشطته العسكرية التوسعية بذريعة تهديد روسي مزعوم
الرقة المحافظة السّبية.. أربعة أعوام على الّنقاب
لبنان: إيقاف سوري بجرم التواصل مع داعش للقيام بأعمال إرهابية في لبنان
الجيش نحو الحسم في وادي بردى: سباق ما قبل الأستانة
اعتداءات إسرائيل: «خيار عبثيّ... لا بدّ منه»
الرئيس القبرصي يطالب بانسحاب قوات النظام التركي من الجزيرة
“رائحة فساد“ في حليب وزعته الأمم المتحدة لأطفال في مدارس حمص
مستشار في فريق ترامب: جهود موسكو وواشنطن ستعطي الغطاء لحكومة دمشق
القوات العراقية تستعيد مبنى محافظة نينوى ودوائر حكومية من إرهابيي داعش
هيومن رايتس ووتش تطالب بوقف فوري لمبيعات الأسلحة إلى السعودية
ارتقاء 8 شهداء وإصابة 6 مواطنين بتفجير إرهابي انتحاري في كفرسوسة
شجار عنيف داخل البرلمان التركي بسبب الخلافات حول تعديلات دستورية تعزز هيمنة أردوغان
الجيش الأمريكي يقر بقتله 33 مدنيا أفغانيا في غارة جوية أواخر 2016
القوات العراقية تحرر حيين في الموصل من إرهابيي داعش
تقدم الجيش يعجّل «اتفاقاً مبدئياً» لمصالحة في وادي بردى

الاستهلاكية: شحن أربعة أطنان من السكر جوا إلى أبناء دير الزور

أعلن المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية المهندس عمار محمد أنه تم اليوم شحن أربعة أطنان من السكر جوا إلى أبناء محافظة دير الزور في إطار جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوفير احتياجات المواطنين من أبناء محافظتي الحسكة ودير الزور من المواد الغذائية الاستهلاكية الضرورية.

وقال محمد إن كميات السكر التي أرسلتها الوزارة إلى محافظة الحسكة بلغت 76 طنا إضافة إلى عشرة أطنان من الرز اعتبارا من تاريخ 16-11-2016 ولغاية 15-12-2016.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.