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الاستماع إلى الموسيقا يجعلك أكثر ذكاء

يعتقد كثيرون أن الاستماع إلى الموسيقا الكلاسيكية يمكن أن يجعلك أكثر ذكاء، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، بحسب ميشائل أولر، رئيس الجمعية الألمانية المعنية بعلم النفس الموسيقي.
ولفت أولر إلى أنه «نُشرت دراسة في الولايات المتحدة الأميركية في أوائل تسعينيات القرن الماضي تفيد بأن الاستماع إلى مؤلفات موتسارت يجعل الأشخاص أكثر ذكاء، غير أن نتائج هذا البحث لم تتكرر قط».
وبحسب الخبير، عزف الموسيقا هو فعلياً الأكثر احتمالاً في أن يكون له أثر إيجابي على الوظائف الإدراكية، أياً كانت الأداة أو نوعها.
ولا يُعتقد أن عزف الموسيقا يجعل الأشخاص أذكى، ولكنها تُعلم المهارات الحسية، حيث إنها تحسن التفاعل بين الأعضاء الحسية والوظائف الحركية.
ويستطيع الموسيقيون استشراف المستقبل ومعرفة ما إذا كانوا عزفوا النوتة الصحيحة أم لا، كل هذا في الوقت نفسه، وتطوير مثل هذه القدرات يغير مناطق معينة في الدماغ.

د ب أ

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