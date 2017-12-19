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الاستخبارات الروسية تكشف عن وجهة الإرهابيين بعد العراق وسوريا

قال مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، إن الإرهابيين الدوليين بعد تقهقرهم في سوريا والعراق، سيجعلون من أفغانستان مركزا جديدا لهم.

ونقلت وكالة "تاس" اليوم الثلاثاء، عن بورتنيكوف، قوله إن الإرهابيين يعيدون تجميع قواهم بعد هزيمتهم في سوريا والعراق، ويتوجهون إلى خارج الشرق الأوسط .

وأضاف: "المركز الرئيسي لتجمع المجرمين أصبح في أفغانستان، حيث باتت موطئ قدم لما يسمى بـ "الدولة الإسلامية"، وحيث تتوفر إمكانية لدى المقاتلين للتسلل إلى أراضي دول رابطة الدول المستقلة".

وأضاف مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أن قادة التنظيمات المتطرفة، يوجهون الإرهابيين إلى تغيير تكتيكهم، لتنفيذ عمليات في إطار "الجهاد المستقل".

تجدر الإشارة إلى أن العراق أعلنت في وقت سابق، عن انتهاء تنظيم "داعش" وتحرير كل المناطق، التي كان يسيطر عليها، كذلك في سوريا خسر مسلحو التنظيم الأراضي، التي كانت في قبضتهم.

المصدر: تاس

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