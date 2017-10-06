الاستخبارات الروسية تكشف عن عدد مسلحي “المعارضة” في إدلب

قال مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، إن هناك حوالي عشرين ألف مقاتل في إدلب بينهم مقاتلون جاؤوا من روسيا.

وقال بورتنيكوف أمام الصحفيين، عقب اجتماع قادة الأجهزة الأمنية في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا: “من الصعب القول من هناك بالتحديد، لأن الناس يتنقلون عبر سوريا من مناطق مختلفة. إنهم متواجدون هناك ومع أسرهم، للأسف”.