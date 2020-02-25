كفرنبل.. 4 كم تفصل الجيش العربي السوري عن أكبر معاقل جبهة النصرة
مشيخة قطر تتحرك لإنقاذ إرهابيي إدلب تحت ستار مساعدة النازحين
مقتل وجرح 10 جنود للاحتلال التركي
الجيش السوري على أبواب كفرنبل وواشنطن تراهن مجدّداً على «النصرة»
الجيش العربي السوري يسيطر على أكثر من 100 قرية وبلدة في ريف إدلب
الجيش يطلق معركة «جبل الزاوية» ويتقدم وعينه على أريحا
عدوان إسرائيلي جديد على دمشق
«الحربي» دمر الهياكل الدفاعية لـ«التركستاني» ومقرات قيادة وعربات مختلفة
إرهابيون ينقلبون على مشغلهم التركي ويحاولون الفرار من رأس العين
الجيش نحو تأمين طريق حلب اللاذقية بعد تحريره بلدتي الشيخ دامس وحنتوتين
تركيا تعتقل عشرات المسلحين السوريين لرفضهم القتال في إدلب
اشتباكات بين الجيش العربي السوري والمسلحين الموالين لأنقرة قرب جبل الزاوية جنوب إدلب
الجيش الوطني الليبي: قتلنا 16 جندياً تركياً ونعد أردوغان بالمزيد
مطالبة برلمانية بإزالة مخلفات العثماني من سورية
الجيش يحبط هجوماً لإرهابيي أردوغان في ريف تل تمر
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الارهابيون يقطعون المياه عن الحسكة وتل تمر

قامت مجموعات مسلحة بقطع المياه عن محافظة الحسكة ومنطقة تل تمر شمال شرق سوريا. 


ويعتبر هذا الانقطاع الثاني خلال الأشهر الأخيرة الثلاثة، حيث قامت المجموعات المسلحة بقطع المياه عن المنطقة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. 

واستطاعت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة مياه الحسكة إعادة تأهيل محطة مياه العزيزية، التي تغذي المدينة، بعد الانتهاء من صيانة محطة علوك التي خرجت عن الخدمة في وقت سابق. 

ودخلت ورش فنية التابعة للحكومة السورية، (المؤسسة العامة للمياه وشركة كهرباء محافظة الحسكة) إلى محطة”آبار علوك” بريف رأس العين الواقعة شمالي المحافظة برفقة الشرطة العسكرية الروسية. وتمكنت الورش الفنية بعد وقت وجهد كبيرين، من إصلاح جزء من الأعطال ضمن المحطة، ونجح مهندسو مؤسسة الكهرباء بإعادة الربط الكهربائي إلى المضخات.

 



سانا