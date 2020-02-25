الارهابيون يقطعون المياه عن الحسكة وتل تمر

قامت مجموعات مسلحة بقطع المياه عن محافظة الحسكة ومنطقة تل تمر شمال شرق سوريا.



ويعتبر هذا الانقطاع الثاني خلال الأشهر الأخيرة الثلاثة، حيث قامت المجموعات المسلحة بقطع المياه عن المنطقة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.



واستطاعت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة مياه الحسكة إعادة تأهيل محطة مياه العزيزية، التي تغذي المدينة، بعد الانتهاء من صيانة محطة علوك التي خرجت عن الخدمة في وقت سابق.



ودخلت ورش فنية التابعة للحكومة السورية، (المؤسسة العامة للمياه وشركة كهرباء محافظة الحسكة) إلى محطة”آبار علوك” بريف رأس العين الواقعة شمالي المحافظة برفقة الشرطة العسكرية الروسية. وتمكنت الورش الفنية بعد وقت وجهد كبيرين، من إصلاح جزء من الأعطال ضمن المحطة، ونجح مهندسو مؤسسة الكهرباء بإعادة الربط الكهربائي إلى المضخات.





سانا