الاحتلال يمنع مشايخ االموحدين من للتوجه إلى سوريا

أكدت مصادر إعلامية أن الاحتلال الإسرائيلي منع أكثر من 150 شيخاً درزياً من الوصول إلى معبر الشيخ حسين على الحدود الأردنية وذلك لزيارة سوريا، والمشايخ الدروز يقولون إن المنع جاء بأوامر عليا من سلطات الاحتلال.





وافترش المشايخ الأرض تعبيراً عن تمسكهم بحقهم في العبور، وفق قناة الميادين.



وأكد المشايخ الدروز في بيان لهم أن الأسلاك "لن تقف أمامنا ولن يثنينا أي قرار تصدره المؤسسة الاسرائيلية"، وقالوا إن "قوات الاحتلال تمنعنا بأوامر عليا من السلطات التي تمارس العنصرية بحق الدروز".



رئيس لجنة التواصل مع فلسطينيي الـ 48 الشيخ علي المعدي قال إن موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الذي عينته اسرائيل "هو متآمر ضدنا".



وعزز الاحتلال قواته عند معبر الشيخ حسين قرب بيسان قبيل زيارة المشايخ الدروز، بحسب مراسلتنا.

من جهته، قال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الاسرائيلي محمد نفاع إن "السلطة الإسرائيلية تمارس الاضطهاد بحق الدروز.. وهي تريد إبراز الدروز الموالين لها وليس المعارضين لها وهم كثر".



أما رئيس الحركة العربية للتغيير في القدس المحتلة أحمد الطيبي فقال إن "قرار اسرائيل بمنع المشايخ الدروز من الزيارة هو تصعيد بحقنا جميعا ويجب مواجهته".



وكانت لجنة التواصل الدرزية لعرب الـ 48 أعلنت أن وفداً من مشايخ طائفة الموحدين الدروز سيصل اليوم الى سوريا عبر معبر جسر الشيخ حسين.



وأكدت اللجنة أن الزيارة هي للقيام بواجب ديني وإقامة الشعائر الدينية في دمشق، مشددة على أن أي قرار إسرائيلي لن يثنيها عن الزيارة التي ستشمل سوريا ولبنان.



ونقلت صحيفة هآرتس عن رئيس اللجنة الشيخ علي معدي أن ضغوطاً من قبل الشرطة الإسرائيلية مورست على كل أعضاء الوفد لمنع الزيارة.