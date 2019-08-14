الاحتلال يقتحم ويعتقل 3 فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية الولجة شمال غرب بيت لحم في الضفة الغربية.



وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة حبل رويسات شرق القرية وتمركزت فيها.



وتتعرض القرية لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال في محاولة لتهجير الفلسطينيين منها وتهويدها.



إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.



وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في المدينة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثلاثة منهم.



وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها