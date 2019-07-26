الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا في القدس وأريحا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة.



وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت سبعة فلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال منذ شهر عدوانها على بلدة العيسوية وحصارها بعد قمعها في السابع والعشرين من حزيران الماضي وقفة احتجاجية رافضة لممارساتها التعسفية بحق أبناء البلدة واقتحاماتها اليومية وهدمها منازل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 95 آخرين واعتقال العشرات وذلك في إطار تنفيذ مخططاتها لتهويد القدس المحتلة وإفراغها من سكانها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أربعة فلسطينيين في مدينة أريحا بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فصايل شمال مدينة أريحا وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت أربعة شبان.