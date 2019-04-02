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الاحتلال يستولي على 550 دونماً من أراضي الفلسطينيين

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ,اليوم, على 550 دونماً من أراضي الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.


وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سلطات الاحتلال استولت على 550 دونماً من أراضي الفلسطينيين بين حي أبو طور جنوب مدينة القدس المحتلة وإحدى المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في حي جبل المكبر جنوب شرق المدينة بهدف توسيع عمليات الاستيطان في المنطقة.


وفى إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين صعدت سلطات الاحتلال من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس المحتلة، وكانت أعلنت منذ يومين عن مخطط استيطاني جديد لإقامة 4927 وحدة استيطانية في الضفة الغربية 1427 منها في القدس المحتلة متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.
 