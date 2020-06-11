الاحتلال التركي يواصل حربه على الاقتصاد السوري بحرق المزيد من حقول القمح في الشمال

تواصل قوات الاحتلال التركي مساعيها في استهداف الاقتصاد السوري عن طريق حرق المزيد من حقول القمح والشعير في الشمال السوري.



حيث أفادت وكالة “سانا” السورية بأن المجموعات المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي أقدمت يوم أمس على إضرام النيران بمساحات واسعة من حقول القمح والشعير في قرى فريسة والصالحية وتل ثلاج في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي.



ولفتت الوكالة إلى أن الهدف من وراء ذلك هو تعريض مئات الآلاف من الأهالي في منطقة الجزيرة السورية لخطر السقوط في هوة الفقر والمجاعة وإفراغ السلة السورية من خيراتها وخاصة القمح الأمر الذي يصل إلى مستوى جريمة حرب تضاف إلى غيرها من الجرائم التي ترتكبها تلك القوات المحتلة بحق السوريين.



وأدت النيران التي نشبت في الأراضي الزراعية في منطقة رأس العين بالحسكة أول أمس إلى إتلاف نحو 1000 دونم مزروعة بالقمح واحتراق عدد من منازل المواطنين بعدما امتدت النيران إليها.



يشار إلى أن المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير التي تضررت من الحرائق خلال الموسم الماضي بلغت أكثر من 25 ألف هكتار في عموم أرجاء محافظة الحسكة.