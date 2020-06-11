لبنان وسوريا: وحدة الحصار والمواجهة
الأسعار والدخل في سورية، أي ميزان؟
قبيلة عمر المختار لأردوغان: لا تذكر اسمه على لسانك وأحفاده سيقاتلون الغزو التركي
ريف الرقة .. مسلحو تركيا يعتقلون أكثر من 30 شاب ويهددون بحرق المزيد من الأراضي الزراعية
الاحتلال الأمريكي يُدخل تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة شرق الفرات السورية
الخارجية: الإدارة الأمريكية مسؤولة عن معاناة السوريين
مظاهرات في ريف دير الزور ضد ممارسات “قسد” والاحتلال الأمريكي
إصابات بين الجنود الأمريكيين إثر تحطم طائرة عسكرية بقاعدة التاجي شمالي بغداد
مسلح سابق في تنظيم “داعش” يروي كيف جندته الاستخبارات البريطانية في سورية
احتجاجات جديدة ضد ممارسات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في قرى جنوب الحسكة
الحسكة: أكثر من 16 ألف هكتار مزروعة بالقمح والشعير تضررت جراء الحرائق
قرارت حكومية مهمة.. واسئناف عمل الفعاليات بنسبة 30٪
مصدر عسكري يوضح حقيقة ماجرى في منطقة الغاب
طلبات إسعافية لوقف تدهور الليرة السورية
مجلسا الوزراء والشعب: راسب ويعيد

الاحتلال التركي يواصل حربه على الاقتصاد السوري بحرق المزيد من حقول القمح في الشمال

تواصل قوات الاحتلال التركي مساعيها في استهداف الاقتصاد السوري عن طريق حرق المزيد من حقول القمح والشعير في الشمال السوري.

حيث أفادت وكالة “سانا” السورية بأن  المجموعات المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي أقدمت  يوم أمس على إضرام النيران بمساحات واسعة من حقول القمح والشعير في قرى فريسة والصالحية وتل ثلاج في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي.

ولفتت الوكالة إلى أن الهدف من وراء ذلك هو تعريض مئات الآلاف من الأهالي في منطقة الجزيرة السورية لخطر السقوط في هوة الفقر والمجاعة وإفراغ السلة السورية من خيراتها وخاصة القمح الأمر الذي يصل إلى مستوى جريمة حرب تضاف إلى غيرها من الجرائم التي ترتكبها تلك القوات المحتلة بحق السوريين.

وأدت النيران التي نشبت في الأراضي الزراعية في منطقة رأس العين بالحسكة أول أمس إلى إتلاف نحو 1000 دونم مزروعة بالقمح واحتراق عدد من منازل المواطنين بعدما امتدت النيران إليها.

يشار إلى أن المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير التي تضررت من الحرائق خلال الموسم الماضي بلغت أكثر من 25 ألف هكتار في عموم أرجاء محافظة الحسكة.