الاحتلال التركي ينقل أكثر من 1000 شخص من عوائل مسلحي فصائله لتوطينهم في ريف الحسكة
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الاحتلال التركي ينقل أكثر من 1000 شخص من عوائل مسلحي فصائله لتوطينهم في ريف الحسكة

استمراراً لمحاولات الاحتلال التركي لإحداث عملية تغيير ديموغرافي في المناطق التي يحتلها شمالي سورية، نقلت قوات الاحتلال التركي مؤخراً أكثر من 1000 شخص من عوائل مسلحي الفصائل التابعة لها إلى تل أبيض.

وأكدت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” أن قوات الاحتلال التركي نقلت 1500 من عائلات مسلحي الفصائل التابعة لها لإسكانهم في منازل المواطنين في حيي الخرابات والحوارنة بمدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي.

يشار إلى أن تركيا تعمل منذ احتلالها لبعض مناطق الشمال السوري على اتباع سياسة التتريك والتغيير الديموغرافي، وذلك اعتماداً على العديد من الممارسات كتهجير الأهالي وتغيير أسماء الشوارع وافتتاح المدارس التركية وإجبار أهالي المناطق على حمل بطاقات شخصية يتم وصفهم بها على أنهم نازحين وغيرها من الممارسات.

يذكر أن تركيا تحتل كل من عفرين والباب وجرابلس وإعزاز في ريف حلب الشمالي إضافة إلى احتلالها لتل أبيض في ريف الحسكة ورأس العين في ريف الرقة، وذلك خلال عملياتها العسكرية اللا شرعية والتي أطلقت عليها أسماء “غصن الزيتون” و”نبع السلام” و”درع الفرات”.