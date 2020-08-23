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الاحتلال التركي يقصف قرى في ريف الرقة الشمالي

نفذت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها قصفاً مدفعياً مركزاً على المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في ريف الرقة الشمالي.

وأفاد “المرصد” المعارض بأنه شهد ليل الجمعة قصفاً صاروخياً نفذته المجموعات المسلحة المدعومة تركياً دون معلومات عن خسائر بشرية على مناطق في ريف مدينة تل أبيض الغربي.

وقبل أيام قليلة، قضت امرأة وأُصيبت أخرى جراء استهدافهما من قبل مسلحي قوات الاحتلال التركي المتمركزين على أحد الحواجز الأمنية في قرية الملا التابعة لمنطقة حمام التركمان في ريف تل أبيض، أثناء عودتهما من مدينة الرقة إلى قريتهما.