الاحتلال التركي يعتدي بالقذائف الصاروخية على مناطق المدنيين في ريف حلب الشمالي

اعتدت قوات الاحتلال التركي مجدداً على مناطق سكنية في ريف حلب الشمالي، ما تسبب بوقوع أضرار في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.



وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة له اعتدت بالقذائف الصاروخية على منازل الأهالي في قرى الزيارة وعقيبة وصوغانية في ريف حلب الشمالي.



وأضافت “سانا” أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع أضرار في بعض ممتلكات الأهالي والمرافق العامة في هذه القرى.



وتعمد قوات الاحتلال التركي باستمرار إلى استهداف القرى والمناطق السكنية بالقذائف الصاروخية في ريف حلب الشمالي، ما يتسبب في غالب الأحيان بسقوط ضحايا بين المدنيين إضافة إلى الأضرار المادية، وذلك بهدف إجبارهم على ترك منازلهم ليتمكن الاحتلال التركي من إحداث عملية تغيير ديموغرافي في تلك المناطق.