الاحتلال التركي يشن المزيد من الاعتداءات على مناطق المدنيين في ريف الحسكة

لم يتوقف العدوان الذي تشنه الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها على الأراضي السورية، حيث جددت القوات التركية استهدافاتها لمناطق المدنيين في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.



وأكدت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” أن قوات الاحتلال التركي استهدفت أمس السبت 7 أحياء السكنية في قرى تل الورد وربيعات وعرب خان جنوب مدينة أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي الشرقي بالقذائف الصاروخية، ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل المواطنين.



وفي سياق متصل، أفادت “سانا” بأن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت مزيداً من التعزيزات اللوجستية للأراضي السورية إلى قاعدتها الغير شرعية في قرية هيمو شرق مدينة القامشلي.



يشار إلى أن الدولة السورية تشدد باستمرار على ضرورة خروج قوات الاحتلال الأمريكي والتركي من أراضيها، مشيرة إلى أنها ستعمل على إخراجهم بكافة السبل المتاحة.