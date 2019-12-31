الاحتلال التركي يحرق المنازل ويفرض أتاوات على السيارات في رأس العين

فرضت قوات الاحتلال التركي حصارا على رأس العين وأحرقت المنازل في عدة مناطق بريف المدينة بالتوازي مع إدخالها المزيد من عائلات إرهابييها وإسكانهم في منازل السكان الأصليين.



وذكرت وكالة سانا، أن الاحتلال التركي قام بحرق عدد من منازل المواطنين في قرية العريشة، وفرض أتاوات على السيارات العابرة بين عدد من القرى ولا سيما تلك العابرة من قرية دادا عبدال بريف رأس العين.



كما استمرت قوات الاحتلال التركي بفرض حصار على مدينة رأس العين ومنع دخول وخروج السيارات وفرض حظر تجول بعد الساعة الخامسة مساء بالتوازي مع نقل المزيد من غرف مسبقة الصنع إلى قرية مختلة بريف رأس العين.