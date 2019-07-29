الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على بلدة العيسوية في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية بينهم طفل وفتاة.



وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية في القدس المحتلة واعتقلت سبعة فلسطينيين بينهم طفل وفتاة كما اقتحمت مدينة طولكرم واعتقلت ثلاثة شبان.



وتواصل قوات الاحتلال للشهر الثاني على التوالي عدوانها على بلدة العيسوية بعد قمعها في السابع والعشرين من حزيران الماضي وقفة احتجاجية رافضة لممارساتها التعسفية بحق أبناء البلدة واقتحاماتها اليومية وهدمها منازل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 95 آخرين واعتقال العشرات وذلك في إطار تنفيذ مخططاتها لتهويد القدس المحتلة وإفراغها من سكانها.