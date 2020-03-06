الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلي أسيرين في الضفة الغربية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الخميس منزلي الأسيرين يزن مغامس ووليد حناتشة في رام الله.



وأفادت وكالة “وفا” الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيرزيت، وحاصرت منزل الأسير مغامس، قبل هدمه وتسويته بالأرض.



وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة، وهدمت جدران منزل الأسير حناتشة، وسط سماع دوي انفجارات في محيط المكان.



وأكدت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت بيرزيت بتعزيزات عسكرية، وحاصرت منزل الأسير مغامس قبل هدمه وتسويته بالأرض بجرافاتها العسكرية.



وأطلقت تلك القوات وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط المكان، ما تسبب بحالات اختناق في صفوف المواطنين الآمنين في منازلهم، كما عمدت إلى تخريب شبكات المياه.



في حين قال الناطق باسم حركة “حماس”، حازم قاسم: “إن هدم جيش الاحتلال منزلي الأسيرين في رام الله عمل إرهابي”، في وقتٍ هددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالرد على جريمة هدم منازل الأسرى بمزيد من المقاومة والثبات والصمود.



وفي هذا السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عدداً كبيراً من المواطنين، في حملة مداهمات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.



في حين طالبت عائلات الأسرى بتدخّل دوليّ لمحاسبة “إسرائيل” على جريمة العقاب الجماعي التي تفرضها على عائلات المقاومين.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه العديد من الدول العربية حملات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي دون الاكتراث لانتهاكات الكيان بحق الشعب الفلسطيني.