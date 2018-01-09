الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا في الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 17 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق متعددة بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية شبان فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين ومخيم العروب شمال الخليل وثلاثة من نابلس وستة اخرين في بيت لحم وطولكرم وسلفيت والقدس المحتلة.
وفي السياق نفسه داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا وإذنا كما اقتحمت بلدات اخرى ومدنا في الضفة الغربية واندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين الذين تصدوا لها.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت امس 21 فلسطينيا من عدة مناطق بالضفة الغربية.
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