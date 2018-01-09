الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا في الضفة الغربية

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية شبان فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين ومخيم العروب شمال الخليل وثلاثة من نابلس وستة اخرين في بيت لحم وطولكرم وسلفيت والقدس المحتلة.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية شبان فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين ومخيم العروب شمال الخليل وثلاثة من نابلس وستة اخرين في بيت لحم وطولكرم وسلفيت والقدس المحتلة.