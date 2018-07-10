الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينيا في حملة مداهمات واعتقالات طالت عدة مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات الظاهرية جنوب الخليل وعورتا جنوب نابلس ورنتيس غرب رام الله ونفذت حملة تفتيش للمنازل ومصادرة أموال واعتقلت 11 شابا فلسطينيا.

وأصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر مالك شرق رام الله فيما اندلعت مواجهات أخرى في بلدة تل غرب نابلس وجنين.

إلى ذلك هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منزلين في الجهة الغربية من مدينة قلنسوة داخل الأراضي المحتلة عام 1948 بعد ان قامت بمحاصرة الحي ومنعت المواطنين من الاقتراب.

وكانت السلطات الإسرائيلية هدمت أمس الأول أربعة منازل في حي الظهر في مدينة أم الفحم كما هدمت الثلاثاء الماضي منزلا قيد الإنشاء في حي الظهرات في عرعرة المجاورة.

ومنذ عام 2017 هدمت السلطات الإسرائيلية 11 منزلا ومنشأة في مدينة قلنسوة ولا يزال شبح الهدم يهدد أكثر من 50 منزلا.

من جهة أخرى قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن محامي الهيئة انتزعوا قرارا من المحكمة العليا في كيان الاحتلال الاسرائيلي بتأجيل تهجير سكان قرى الخان الأحمر حتى الاثنين القادم.

وشدد عساف على أن قادة الاحتلال يرتكبون جرائم حرب وسيتم رفع قضايا ضدهم في محكمة الجنايات الدولية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت أمس الأول بنصب بيوت متنقلة (كرفانات) في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة وذلك تمهيدا لتهجير السكان الفلسطينيين في قرى الخان الأحمر إليها بالقوة تمهيدا لهدمها بعد أيام.