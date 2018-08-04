الاحتلال الإسرائيلي يعترض سفينة الحرية لكسر الحصار عن غزة

اعترضت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم سفينة لكسر الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة ترفع العلم السويدي ومنعتها باستخدام القوة من مواصلة طريقها إلى القطاع.

وأشارت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال البحرية اعترضت السفينة التي تحمل اسم “الحرية لغزة” والقادمة من أوروبا والتي تقل 12 شخصا وسيطرت عليها بالقوة ومنعتها من إكمال مسيرها لكسر الحصار عن القطاع واقتادتها إلى ميناء اسدود.

وتقل السفينة 12 متضامنا من 5 دول بينهم صحفيان بريطانيان وكمية رمزية من المساعدات الطبية



وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي احتجزت ايضا يوم الأحد الماضي سفينة أخرى قادمة من أوروبا لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة والتي كان على متنها 22 شخصا وكانت محملة بالأدوية.



يذكر أن اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة اعلنت الليلة الماضية عن انقطاع الاتصال مع سفينة “الحرية لغزة” المتجهة إلى غزة.