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الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مسيلة للدموع على أهالي بلدة ميس الجبل في الجنوب اللبناني

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس قنابل مسيلة للدموع على أهالي بلدة ميس الجبل في الجنوب اللبناني الذين كانوا ينفذون وقفة احتجاجية استنكاراً لزرع قوات الاحتلال اجهزة تجسس قرب أراضيهم.

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام ان عددا من الاهالي الذين احتشدوا قرب الخط الحدودي بين الاراضي اللبنانية وفلسطين المحتلة أصيبوا بحالات اختناق واغماء وتم نقلهم من قبل عناصر من الهيئة الصحية لتلقي العلاج.

من جهته استنكر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب اللبناني قاسم هاشم الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية قيام قوات الاحتلال بإطلاق القنابل على أهالي المنطقة مطالبا الدولة اللبنانية والامم المتحدة بالتدخل لردع الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة ضد السيادة اللبنانية.
وطالب هاشم القوات الدولية بتحمل مسؤولياتها ووضع حد لهذه الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.

وكالات

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