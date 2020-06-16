الاحتلال الإسرائيلي يبدأ باتخاذ خطوات لإقامة “هضبة ترامب” في الجولان السوري المحتل

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمس الأحد، عن شروع حكومته ببذل جهود عملية في سبيل إقامة مستوطنة جديدة في الجولان السوري المحتل تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأكد مكتب “نتنياهو” بأن رئيس وزراء الاحتلال صرح في مستهل جلسة حكومية أسبوعية: “سنبدأ اليوم باتخاذ خطوات عملية من أجل إقامة بلدة هضبة ترامب في الجولان”.



وذكّر “نتنياهو” بأن هذه الخطوة تأتي تكريماً لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتل في مايو العام الماضي، في إجراء يتناقض مع القانون الدولي الذي ينص على أن الجولان أرض سورية محتلة.



ونظمت حكومة الاحتلال الإسرائيلية العام الماضي مراسم احتفالية لتدشين المستوطنة الجديدة، لكنها لم تتخذ حتى الآن أي خطوات عملية في سبيل إقامتها.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ العام الفائت قراراً بالاعتراف بـ”سيادة” الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل، بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ونال هذا القرار رفضاً وانتقادات واسعة من معظم دول العالم، دون أن يترجم هذا الرفض بأي سلوك عملي على الأرض.