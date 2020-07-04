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الاحتلال الأمريكي يُنشئ مطار عسكري غير شرعي في ريف الحسكة

أنشأت قوات الاحتلال الأمريكي مطار عسكري لها في ريف الحسكة ليكون قاعدة عسكرية غير شرعية جديدة تابعة لها شرقي الفرات السوري.

ونقلت “سانا” عن مصادر أهلية بمنطقة اليعربية في الحسكة أن قوات الاحتلال الأمريكي أنشأت مطاراً عسكرياً جديداً لتعزيز وجودها غير الشرعي في منطقة الجزيرة السورية وذلك في المنطقة الواقعة بين قرية أم كهيف وصوامع حبوب تل علو على بعد 8 كم جنوباً في ريف مدينة اليعربية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة أمريكياً أدخلت المعدات والمواد اللوجستية لإقامة السواتر الإسمنتية ولإقامة الثكنات العسكرية وتزفيت الطريق الواصل للصوامع لتخديم القاعدة غير الشرعية الجديدة مبينة أن مجموعات “قسد” تقوم بحراسة مشددة لمحيط الصوامع في حين تعزز قوات الاحتلال الأمريكي وجودها في قواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي تعمد خلال الفترة الأخيرة إلى تعزيز وجودها العسكري شرقي الفرات السوري، حيث حقول النفط السورية، إضافة إلى سعيها لإنشاء قوات جديدة لتكون تحت إمرتها إلى جانب “قسد”.