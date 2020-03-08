الاحتلال الأمريكي يُدخل قافلة تعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة إلى الحسكة

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي خرقها للقوانين الدولية مدخلةً وبشكل غير شرعي قافلة جديدة من الشاحنات تحمل تعزيزات عسكرية ومواد لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من شمال العراق.



حيث دخلت10 شاحنات الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجهت من اليعربية إلى قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير بمنطقة المالكية في ريف القامشلي.



وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية.



وتهدف القوات الأمريكية من خلال تواجدها غير الشرعي في مناطق شمال شرق سورية لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي قبل أشهر أنه “ربما حان الوقت لأن ينتشر الأكراد في المنطقة النفطية” السورية، وبرر ترامب ذلك، “بأنهم بحاجة إلى المال”، قائلاً: “يمكننا أن نرسل واحدة من شركاتنا النفطية الكبرى إلى هناك، لتفعل كل شيء بشكل صحيح”.



في حين أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف، أن الولايات المتحدة تبيع النفط من الحقول السورية، عبر تركيا إلى بلدان أخرى.