الاحتلال الأمريكي يُدخل رتلاً محملاً بالذخائر والمواد اللوجستية إلى ريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي مجدداً رتل من آليات عسكرية إلى القواعد العسكرية غير الشرعية التي أنشأتها شرقي الفرات السوري.



ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصادر أهلية تأكيدها على أن الاحتلال الأمريكي أدخل أمس السبت رتلاً مؤلفاً من 25 آلية عسكرية محملة بالذخائر والمواد اللوجستية قادمة من قواعدها في العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي، إلى قواعده في ريف الحسكة.



وأضافت “سانا” أن الآليات تضمنت شاحنات وناقلات تحمل حواجز إسمنتية وبرادات وذخائر مع عدد من سيارات الهمر واتجهت إلى قواعد الاحتلال عند المدخل الجنوبي لمدينة رميلان في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.



كما نقلت قناة “العالم” عن مصادرها في تلك المنطقة أن الآليات تضمنت شاحنات وناقلات تحمل حواجز إسمنتية وبرادات وذخائر مع عدد من سيارات الهمر واتجهت إلى قواعد الاحتلال عند المدخل الجنوبي لمدينة رميلان في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.



وتعمد قوات الاحتلال الأمريكي إلى تعزيز وجودها العسكري غير الشرعي في منطقة شرق الفرات الغنية بالثروة النفطية، حيث حولت في الفترة الأخيرة العديد من المدارس والمنشآت إلى مراكز عسكرية غير شرعية لها.













