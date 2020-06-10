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الاحتلال الأمريكي يُدخل تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة شرق الفرات السورية

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي تعزيزات عسكرية إضافية إلى قواعدها غير الشرعية في منطقة شرق الفرات، حيث أدخلت قافلة من 40 شاحنة تحميها عربات حربية عبر أحد المعابر غير الشرعية إلى منطقة المالكية أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصادر أهلية تأكيدها على أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت خلال الساعات القليلة الماضية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي السورية قافلة مؤلفة من 40 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية ترافقها عربات حربية نوع “همر” واتجهت إلى القاعدة غير الشرعية التي أقامتها في مطار خراب الجير في ريف منطقة المالكية شمال شرق المحافظة.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة لتعزيز وجودها اللاشرعي.

يشار إلى أن منطقة شرق الفرات تشهد تحركات جديدة للاحتلال الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، تتمثل بإدخال تعزيزات عسكرية ولوجستية وإنشاء مراكز عسكرية جديدة إضافة إلى الحملات الأمنية التي تشنها ضد المدنيين في تلك المنطقة.