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الاحتلال الأمريكي يهرب 30 صهريجاً محمل بالفيول من سوريا

ذكرت مصادر محلية أن قافلة مؤلفة من عشرات الصهاريج التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي والمحملة بالنفط المسروق غادرت الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية.

وأفادت المصادر بأن قافلة مؤلفة من 30 صهريجاً وناقلة للاحتلال الأمريكي غادرت مساء أمس، الأراضي السورية ترافقها عربات عسكرية من نوع "همر" باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر سيمالكا غير الشرعي في مدينة المالكية شمال شرق الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن الصهاريج والناقلات محملة بمادة الفيول التي نهبتها قوات الاحتلال الأمريكي من حقول النفط التي احتلتها في عدة مناطق من الجزيرة السورية.

وأقدمت قوات الاحتلال الأمريكي في الحادي عشر من الشهر الماضي على تهريب 50 صهريجاً محملاً بمادة الفيول من الأراضي السورية باتجاه العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية.