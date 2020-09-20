الاحتلال الأمريكي يعزز انتشار قواته شمال شرق سوريا

أعلن الاحتلال الأمريكي عن تعزيز انتشاره العسكري شمال شرق سوريا، في خطوة تأتي بعد التوتر بين القوات الأمريكية والروسية في المنطقة، وفقاً لسكاي نيوز.



وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "بيل أوربان" في بيان: "إن القيادة نشرت رادار سنتينال وكثفت الطلعات الجوية للمقاتلات الأمريكية فوق قواتنا ونشرت عربات برادلي القتالية لتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي مع حلفائه الأكراد".



وأضاف أوربان دون أن يأتي على ذكر روسيا: "إن هذه التعزيزات تهدف إلى المساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف، وأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصادم مع أي دولة أخرى في سوريا".



كما أفاد مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته أن عدد العربات المدرعة التي تم إرسالها كتعزيزات لم يتجاوز الست، يرافقها أقل من 100 جندي.



بالتزامن مع ذلك، نشر الحساب الرسمي للتحالف الدولي على تويتر صوراً لوصول عربات أمريكية إلى شمال شرق سوريا.