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الاحتلال الأمريكي يطوّق قرية في ريف الحسكة ويستجوب المدنيين

الاحتلال الأمريكي يطوّق قرية في ريف الحسكة ويستجوب المدنيين

فرضت قوات الاحتلال الأمريكي بمساندة ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” طوقاً كاملاً على قرية العطشان في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وأكدت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن المدرعات الأمريكية أقامت أمس الجمعة حاجزاً على الطريق المؤدي إلى القرية، مع طريق عام (القامشلي- المالكية)، واستجوب جنود أمريكيين المدنيين، قبل أن تغادر المدرعات القرية دون معرفة الغاية من هذا التصرف.

وتتزامن هذه الانتهاكات من قبل الاحتلال الأمريكي مع كثرة المحاولات الفاشلة من قبل واشنطن لكسب ود العشائر العربية المطالبة بخروج ميليشيا “قسد” والاحتلال الأمريكي من مناطقهم شرقي سورية.

يشار إلى أن وتيرة العمليات التي تستهدف ميليشيا “قسد” ارتفعت في الفترة الأخيرة في المناطق التي تسيطر عليها شرقي الفرات، حيث شهدت تلك المناطق خلال يوم واحد العديد من الهجمات المتفرقة على مواقع لـ”قسد” والتي تسببت بمقتل 12 مسلحاً منهم. 