الاحتلال الأمريكي يدخل المزيد من التعزيزات اللوجستية إلى ريف الحسكة

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي إدخال المزيد من التعزيزات اللوجستية إلى المناطق التي تحتلها في شرق الفرات السوري، حيث أدخلت خلال الساعات الماضية رتلاً من الشاحنات المحملة بمواد لوجستية إلى مدينة الرميلان في ريف الحسكة.



وقالت وكالة “سانا” السورية إن “رتلاً مؤلفاً من 40 آلية من شاحنات وبرادات وعدد من المدرعات العسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي محملة بمعدات ومواد لوجستية دخل الأراضي السورية قادماً من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي وتوجه إلى مدينة الرميلان في ريف الحسكة”.



وفي السادس عشر من الشهر الفائت أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي أكثر من 10 شاحنات إلى قواعدها اللاشرعية في ريف الحسكة، وذلك بهدف تعزيز وجودها العسكري هناك.



وفي الثالث عشر من الشهر الفائت أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة ضخمة ضمت عشرات الآليات والشاحنات العسكرية المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها غير الشرعية في ريف الحسكة قادمة أيضاً من شمال العراق.



ويأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه حالة التوتر في مناطق شرق الفرات السوري بعد إعلان عدد من العشائر السورية عن بدء المقاومة الشعبية ضد وجود الاحتلال الأمريكي و”قسد” التابعة له بسبب انتهاكاتهم المتواصلة وسرقة النفط السوري واغتيال عدد من شيوخ العشائر في ريف دير الزور.