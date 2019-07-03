الاحتباس الحراري يتسبب بارتفاع الحرارة في معظم دول أوروبا

أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة "كوبرنيكوس" للتغير المناخي أن متوسط درجات الحرارة العالمية لشهر حزيران 2019 سجل أعلى مستوى له خلال هذا الشهر، وكانت درجات الحرارة أعلى بـ 6-10 درجات مئوية من المعتاد في معظم أنحاء فرنسا وألمانيا وشمال إسبانيا خلال الأيام الأخيرة من الشهر.



وقال خبراء في مجموعة "وورلد ويثير أتريبيوشن" إن الارتفاع السريع لمتوسط ​​درجات الحرارة في فرنسا في الفترة ما بين 26 و28 حزيران، هو نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان.



وقال رئيس الوكالة جان نويل ثيبوت: "إنه على الرغم من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يكون ظاهرة مؤقتة، فمن المحتمل أن نرى المزيد من هذه الظواهر في المستقبل بسبب تغير المناخ".