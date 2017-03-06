تدمير آليات لتنظيمي “داعش وجبهة النصرة” وإيقاع قتلى ومصابين بينهم في دير الزور وريفي حماة وإدلب
مظاهرات نسائية في مدن تركية ضد سياسات اردوغان
العراق: السيطرة على حي الصمود وجسر الحرية في الموصل
نواب: إنتاج الفلاحين يذهب بين السماسرة والتجار
الجيش يقترب من مطار الجراح والخفسة في ريف حلب الشرقي
أنقرة: من المبكر الحديث عن تسليم الطيار السوري
علوش يعلن «تجديد» هدنة تشمل الغوطة ودرعا والوعر
زيارة ماكين لتركيا تقطع مياه نهرالفرات عن سورية
استعادة كتل أبنية في درعا البلد ومقتل وإصابة 20 إرهابيا بريفي حماة وإدلب
سلاح الجو العراقي يقضي على العشرات من إرهابيي “داعش” في الموصل
القوات المصرية تدمر بؤرا للإرهابيين وتلقي القبض على 50 مشتبها شمال سيناء
الجيش يطهر 100 بلدة وقرية من «داعش» شرق حلب
“التحالف الدولي” يقر بسقوط ضحايا مدنيين من جراء غارات في سورية والعراق
تركيا تغامر من منبج إلى سنجار
مئات العائلات تفر من اقتتال التنظيمات السلفية في ريف درعا

الاثرياء سيزدادون ثراءاً بنسبة 43 بالمئة عام 2026

توقع التقرير السنوي لشركة الاستشارات العقارية المستقلة "نايت فرانك"، ، ارتفاع عدد أصحاب الثراء الفاحش خلال العقد المقبل، مدفوعاً بزيادة ضخمة للثروة في آسيا، مشيرا الى ان الأشخاص الذين يملكون أصولاً بقيمة 30 مليون دولار أو أكثر سترتفع نسبتهم الى 43 في المئة على مدى السنوات الـ10 المقبلة، متجاوزاً بكثير النمو السكاني العام خلال الفترة نفسها.

ويستند التقرير في جزء منه على بحث أجرته مجموعة أبحاث السوق العالمية "New World Wealth"، يتوقع أن سكان آسيا من أصحاب الثراء الفاحش، سيتضاعف عددهم تقريباً بحلول عام 2026 إلى أكثر من 88 ألفاً، وستشهد الصين والهند زيادة بنسبة 140 في المئة ونسبة 150 في المئة.

ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني تدريجياً خلال العقد المقبل، ولكن قطاعات التكنولوجيا والإعلام والترفيه والرعاية الصحية ستتحدى هذا الاتجاه، وتنتج رجال أعمال أثرياء للغاية.

ووفقاً للتقرير، سترى فيتنام أكبر نسبة زيادة في عدد أصحاب الثراء الفاحش، إذ سيرتفع عددهم بنسبة 170 في المئة ومن المتوقع أيضاً أن تشهد أميركا الشمالية نمو قوياً، وسط ارتفاع عددالأثرياءللغاية بنسبة 31 في المئة ليصل عددهم ما يقارب 96 ألفاً.

ويفيد التقرير بأن كندا ستشهد زيادة في عدد الأثرياء فيها بنسبة 50 في المئة ما يعكس انتشار سيطها كملاذ آمن للضرائب.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.