الاثرياء سيزدادون ثراءاً بنسبة 43 بالمئة عام 2026

توقع التقرير السنوي لشركة الاستشارات العقارية المستقلة "نايت فرانك"، ، ارتفاع عدد أصحاب الثراء الفاحش خلال العقد المقبل، مدفوعاً بزيادة ضخمة للثروة في آسيا، مشيرا الى ان الأشخاص الذين يملكون أصولاً بقيمة 30 مليون دولار أو أكثر سترتفع نسبتهم الى 43 في المئة على مدى السنوات الـ10 المقبلة، متجاوزاً بكثير النمو السكاني العام خلال الفترة نفسها.



ويستند التقرير في جزء منه على بحث أجرته مجموعة أبحاث السوق العالمية "New World Wealth"، يتوقع أن سكان آسيا من أصحاب الثراء الفاحش، سيتضاعف عددهم تقريباً بحلول عام 2026 إلى أكثر من 88 ألفاً، وستشهد الصين والهند زيادة بنسبة 140 في المئة ونسبة 150 في المئة.



ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني تدريجياً خلال العقد المقبل، ولكن قطاعات التكنولوجيا والإعلام والترفيه والرعاية الصحية ستتحدى هذا الاتجاه، وتنتج رجال أعمال أثرياء للغاية.



ووفقاً للتقرير، سترى فيتنام أكبر نسبة زيادة في عدد أصحاب الثراء الفاحش، إذ سيرتفع عددهم بنسبة 170 في المئة ومن المتوقع أيضاً أن تشهد أميركا الشمالية نمو قوياً، وسط ارتفاع عددالأثرياءللغاية بنسبة 31 في المئة ليصل عددهم ما يقارب 96 ألفاً.



ويفيد التقرير بأن كندا ستشهد زيادة في عدد الأثرياء فيها بنسبة 50 في المئة ما يعكس انتشار سيطها كملاذ آمن للضرائب.

وكالات