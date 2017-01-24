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الاتصالات: خدمة الانترنت قد تتأثر من 24 وحتى 28 الشهر الجاري

أعلن مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات أحمد سنبل أن “جودة خدمة الانترنت قد تتأثر في الفترة الممتدة من 24 وحتى 28 من الشهر الجاري نتيجة أعمال صيانة الكبل البحري المغذي لسوريا”.

وأوضح سنبل، نقلاً عن وكالة “سانا”، أن “السبب وراء تأثر جودة الخدمة خلال تلك الفترة يعود لأعمال الصيانة على أحد الكوابل البحرية الناقلة للانترنت من الشركة المشغلة لهذا الكابل”.

وكانت خدمة الإنترنت في دمشق شهدت خلال الأيام السابقة ضعف شديد في كل من خطوط الـ DSL والـ 3G، بالإضافة إلى توقفها لفترات قصيرة متكررة ومن ثم عودتها بسرعة ضعيفة أيضاً

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