الاتصالات تبرر سبب تصنيف سوريا المتأخر بسرعة الانترنت

أوضحت الشّركة السّوريّة للاتّصالات بأن حصول سورية على مراتب متأخّرة في التّصنيف العالمي لسرعات الإنترنت يعود إلى أن أكثر من 70% من المشتركين السّوريين سرعات بوّاباتهم /512/ و/1/ ميغا. بينما السّرعات العالية مثل /8/ ميغا يبلغ عدد المشتركين بالخدمة لم يتجاوز ال 1.7 % فقط من العدد الكلّي للمشتركين. وذكرت الشّركة على صفحتها “فيسبوك” أنّه تمّ وضع دارة دوليّة جديدة بالخدمة لاستيعاب المشتركين الجدد من خلال البوّابات الجديدة التي تمّ تركيبها، كما تمّ العام الماضي إبرام عقد لزيادة عدد بوّابات الإنترنت بمقدار /150/ ألف بوّابة.



واشارت الاتصالات إلى أنّه تمّ تركيب /50/ ألف بوّابة في الشّهرين الماضيين، وسيتم البدء بتركيب /35/ ألف بوّابة الأسبوع القادم موزّعة على كافّة المحافظات.