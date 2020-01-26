الاتحاد السوري يخسر ثاني مبارياته في بطولة دبي الدولية لـ كرة السلة

خسر فريق الاتحاد السوري لكرة السلة ثاني مبارياته في بطولة دبي الدولية بنسختها الواحدة والثلاثين، والتي يشارك فيها إلى جانب فريق الوثبة من سورية.



الاتحاد الذي خسر لقاءه الأول أمس أمام مايتي سبورت الفلبيني بنتيجة "72 – 77"، عاد ليخسر اليوم أمام فريق بيروت اللبناني بنتيجة "74 – 88".



ولم يتقدم الاتحاد على بيروت طوال فترات المباراة، إلا أنه حافظ على فارق ضئيل خلال الربعين الأول والثاني، وخرج بفارق 6 نقاط مع نهاية الربع الثاني.



وفي الربع الثالث تراجع أداء الاتحاد بمقابل تفوق بيروت وخاصة عبر الثلاثيات التي رجحت الكفة للفريق اللبناني، حيث وصل الفارق في الربع الرابع إلى 25 نقطة لصالح بيروت.



ومع نهاية الربع الرابع استعاد الاتحاد زمام المبادرة ليسجل عدة سلات قلص عبرها الفارق ليصبح 14 نقطة.



ويلتقي غدا الاتحاد مع النجم الرادسي التونسي لحساب المجموعة الثانية، فيما يواجه الوثبة في ثاني مبارياته فريق الجامعة الأمريكية الإماراتي لحساب المجموعة الأولى.وكان فريق الوثبة خسر أولى مبارياته أمام هوبس اللبناني، أمس الجمعة، بواقع "87 – 91".



الوطن أون لاين