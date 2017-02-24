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الاتحاد الإيراني يفصل لاعبة شطرنج لخلعها الحجاب

قرر الاتحاد الإيراني للشطرنج فصل لاعبةالشطرنج"دورسا درخشاني" (19 عاما)، بعد خلعها الحجاب أثناء مشاركتها في بطولة جبل طارق للشطرنج مؤخرا.

كما تقرر فصل الشقيق الأصغر لدورسا، "بورنا" (15 عاما)، لعدم انسحابه من المباراة التي جمعته باللاعب الإسرائيلي ألكسندر خوزمان.

وذكر رئيس الاتحاد مهرداد بهلوان زادة انه تقرر فصل درسا لخلعها الحجاب، وبورنا للعبه مع لاعب إسرائيلي، معتبرا انهما شاركا في هذه المباراة لتمثيل نفسيهما، وليس لتمثيل إيران.

يذكر ان كل من دورسا وبورنا يعيشان في إسبانيا، وبعد حرمانهما من اللعب لمنتخب إيران مدى الحياة، ليس من الواضح إن كانا يستطيعان اللعب للمنتخب الإسباني في المستقبل.

وكالات

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