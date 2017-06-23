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الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا

مدد قادة الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا فترة ستة أشهر جديدة بزعم دورها المفترض في الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قوله في تغريدة على “تويتر” إن “الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الاقتصادية على روسيا”.

وتنتهي مدة العقوبات التي تستهدف مصارف خاصة وشركات روسية في قطاع الدفاع أواخر تموز القادم.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وعددا من الدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا في آذار عام 2014 للضغط عليها على خلفية مواقفها من القضايا الدولية ودعوتها للالتزام بالقانون الدولي وبمبادئ الشرعية الدولية متذرعين بالأزمة الأوكرانية.

ووصفت روسيا تلك العقوبات بالجائرة وردت عليها بعقوبات مماثلة حيث ألحقت هذه العقوبات بالدول الغربية خسائر بعشرات مليارات الدولارات.

وكالات

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