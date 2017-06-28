الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل 2.7 مليار دولار لمخالفته قواعد المنافسة

فرضت أجهزة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة غير مسبوقة على غوغل التابع لشركة ألفابت بلغت 2.42 مليار يورو أي ما يعادل 2.7 مليار دولار اليوم لتتخذ نهجا متشددا في واحد من ثلاثة تحقيقات تتعلق بهيمنة الشركة في قطاعي محركات البحث والهواتف الذكية.



وهذه أكبر غرامة يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة منفردة وتتجاوز غرامة قدرها 06ر1 مليار يورو فرضها على شركة إنتل الأمريكية لتصنيع الرقائق الإلكترونية في عام 2009.



ونقلت رويترز عن المفوضية الأوروبية قولها إن أمام غوغل 90 يوما لإنهاء ممارستها المخالفة لقواعد المنافسة وإلا ستواجه غرامة تصل إلى خمسة بالمئة من متوسط الإيرادات اليومية لألفابت في أنحاء العالم.



والغرامة التي تعادل ثلاثة بالمئة من إيرادات الفابت هي أكبر انتكاسة لغوغل مع الجهات التنظيمية.



وكانت الشركة توصلت لتسوية مع جهات رقابية أمريكية في عام 2013 دون عقوبة بعد موافقتها على تغيير بعض من ممارستها في قطاع البحث على الانترنت.



وتتهم الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي غوغل باستخدام نظامها لتشغيل الهواتف الذكية “أندرويد” لسحق المنافسين في قضية قد تصبح الأكثر إضرارا بالشركة في ظل استخدام نظام التشغيل في معظم الهواتف الذكية.



وتواجه غوغل اتهامات أخرى بأنها تحجب المنافسين في الإعلانات المرتبطة بالبحث على الإنترنت.



وخلصت المفوضية إلى أن غوغل التي تصل حصتها السوقية في قطاع البحث على الانترنت إلى أكثر من 90 بالمئة في معظم الدول الأوروبية منحت خدمتها للمقارنة بين السلع أماكن بارزة ورتبت منافسيها في أماكن أدنى في نتائج البحث.



ويأتي الإجراء بعد تحقيق مطول استغرق سبعة أعوام بناء على عشرات الشكاوى من منافسين ومنهم مواقع ييلب الأمريكي وتريب أدفايزر وفاوندم البريطاني للمقارنة بين الأسعار وشركة نيوز كورب وجماعة الضغط فيرسيرش.

وكالات