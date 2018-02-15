الاتحاد الأوروبي يدعم “إعمار العراق” بـ 400 مليون يورو

خصص الاتحاد الأوروبي 400 مليون يورو لتقديم مساعدات إلى العراق لدعم جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى المساعدات الفردية التي تتلقاها بغداد من الدول الأوروبية.

وقالت مفوضة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني، أمس الأربعاء 14شباط، إن الاتحاد الأوروبي خصص 400 مليون يورو في شكل مساعدات إلى العراق في إعادة الإعمار، إضافة إلى المساعدات الفردية من الدول الأوروبية.