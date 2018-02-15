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الاتحاد الأوروبي يدعم “إعمار العراق” بـ 400 مليون يورو

 

خصص الاتحاد الأوروبي 400 مليون يورو لتقديم مساعدات إلى العراق لدعم جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى المساعدات الفردية التي تتلقاها بغداد من الدول الأوروبية.

وقالت مفوضة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني، أمس الأربعاء 14شباط، إن الاتحاد الأوروبي خصص 400 مليون يورو في شكل مساعدات إلى العراق في إعادة الإعمار، إضافة إلى المساعدات الفردية من الدول الأوروبية.

وأضافت موغيريني، خلال كلمتها في مؤتمر “إعادة إعمار العراق”، الذي تستضيفه الكويت: “الاتحاد الأوربي ينهى إجراءات منح 400 مليون يورو مساعدات إلى العراق، بالإضافة إلى المساهمات الفردية للدول الأوروبية”.

ولفتت مفوضة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن النصر النهائي على تنظيم “داعش” الإرهابي، يجب أن يتم تعزيزه عبر دعم العراق في هذه المرحلة الحساسة.

 

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