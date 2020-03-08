الاتحاد الأوروبي: لا قدرة لنا على إقامة منطقة حظر للطيران في سورية

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنه لا قدرة للاتحاد على إقامة منطقة حظر للطيران في سورية.



وقال بوريل، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”: “نريد التحرك وفقاً لإمكاناتنا ومواردنا، ولا قدرة لنا على إقامة منطقة حظر للطيران في سورية”.



وأكد بوريل رفض ابتزاز تركيا للأوروبيين بورقة اللاجئين، وأضاف “بإمكاننا تحريك مواردنا في إطار مجلس الأمن الدولي، ومثلما قلت هناك أعضاء في الاتحاد هم أعضاء دائمون في مجلس الأمن”.



وتابع، “لم لا أستبعد هذا الأمر، لكن القرار لا يمكن اتخاذه من قبل مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي”.



هذا واعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ميت.



ويتزامن موقف بوريل مع نشوب صدامات جديدة بين حرس الحدود اليونانية والمهاجرين، عند الحدود مع تركيا، كذلك أطلقت القوات التركية وابلاً من عبوات الغاز المسيل للدموع من جانبها من السياج باتجاه حرس الحدود اليوناني.



وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً أن حوالي 18 ألفاً من اللاجئين استطاعوا اجتياز الحدود باتجاه أوروبا، وقد يصل عددهم إلى 25 ألفاً، وقبيل زيارته إلى موسكو، طالب أوروبا بإيجاد حل للأزمة السورية إذا أرادت الحد من الهجرة إليها.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي يدعي بشكل مستمر أن بلاده تحتضن اللاجئين السوريين الذين استخدمهم كورقة ضغط مؤخراً ضد الاتحاد الأوروبي لكسب دعم عسكري في إدلب.





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