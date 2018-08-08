الابتسامة الواضحة في صورة جواز السفر تبعد عنك الخطر

كشفت دراسة حديثة نشرتها جامعة “يورك” في منتصف هذا العام، أشارت إلى أن الابتسامة الواضحة في صورة جواز السفر ستحميك من خطرٍ كبير قد تتعرض له مستقبلًا.

والابتعاد عن تعابير الوجه المحايدة ،واستبدالها بابتسامة واضحة تُحدد من هوية الشخص، ويكون لها أثرٌ كبير بحماية صاحب جواز السفر من عمليات الاحتيال، وانتحال الشخصية،والخداع.

الدكتورة "ميلا ميليفا" من قسم علم النفس في جامعة يورك، علَّقت على الدراسة قائلة: "إن معرفة الصور جزء مهم من حياتنا، ومع ذلك فإننا نعلم أن الدماغ البشري يواجه صعوبة في مطابقة صور الأشخاص مع صور أخرى".

و خلال الدراسة طُلب من 40 مشارك مطابقة 60 صورة لأشخاص مجهولين بالنسبة إليهم، وذلك عبر ربط سمات الوجه الحيادية مع الابتسامة العريضة، وربط نفس الصفات مع ابتسامة مُغلقة.

كما طُلب من 34 مشاركاً مطابقة الصور، حيث كان الجزء السفلي فقط من الوجه مرئياً،ووُجد أن المشاركين تمكنوا بنسبة 9% من تحديد الصور المُبتسمة عند مقارنة صورتيْن للشخص نفسه، وتحسن بنسبة 7% عند مقارنة صور شخصيْن مختلفيْن.

ما يعني أن مطابقة صورتيْن لنفس الشخص مع تعبيرات وجه واضحة كالابتسامة كان أكثر سهولة للمشاركين في البحث من استعمال صور بتعابير وجه حيادية، حتى إن كان الجزء السفلي من الوجه ظاهرًا فقط.

نتيجةً لذلك، يقترح الباحثون استعمال صورة لشخص مبتسم في نقاط فحص جوازات السفر، لسهولة المقارنة بينها وبين الشخص صاحب الجواز.